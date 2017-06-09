Erdoğan: Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bizler bugüne kadar hep kararlı yürüdük ama planlı yürüdük. Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz ve bizler bu planlamalarımızı başarılı bir şekilde yapacak belli bir sürede çalışan bir parti değil, tam aksine sürekli çalışan, devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbul'umuzu 16 Nisan'da olduğu gibi değil, biz onun çok çok fevkinde bir netice ile buluşturmamız lazım. Çünkü bize 50'nin altında oranlar yakışmaz. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlarla Türkiye'nin kaderini değiştirecek ilimizdir, buna inanıyorum."

"2019'a kadar olan yol haritamızı hep beraber çıkaracağız. Şu anda yapacağımız çalışmalarla inşallah 2017'nin sonuna kadar ana kademeler, yani il teşkilatlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın, bunun yanında Türkiye geneline hitap ediyorum şu anda, belde teşkilatlarımızın ki, 5 binin üzerinde, onların de seçimlerini yapmak suretiyle bir hücre yenilenmesini sağlamamız lazım. Çünkü bir metal eskimesi var, bunu atmamız lazım. Bunu başardığımız andan itibaren de yoğun bir çalışmayla 2019'a farklı girmemiz lazım. 'Nasıl olsa olur.' Biz öyle bakmayacağız. Biz büyük düşüneceğiz ve hedefe de öyle yürüyeceğiz."

"Bu çalışmalarda rehavet bize yakışmaz. Bizi şu anda taklit edenler mesafe alıyor, onun için taklit edilen olmak güzel de ama taklit edilen için asla. Onun için çok çalışacağız. Zira önümüzde çok zorlu bir süreç var. 2019 seçimleri ülkemizin geleceği ve kazanımlarımızın korunması açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bu kritik dönemi en iyi hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz."

"Katar'ın teröre destek verdiğine şahit olmadım. Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulan vakıfları terörist ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."

Körfez'deki dostlarımıza sesleniyorum, Amerika'nın Katar'daki üssü niye sizi rahatsız etmiyor? Biz mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.

Tillerson'un ambargonun hafifletilmesi yönünde açıklaması var, ben diyorum ki tamamen kaldırılmalı.

Müslümanın müslümanı kırmasından bıktık.