Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erdoğan: Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erdoğan: Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki AK parti iftarında konuştu. Erdoğan konuşmasında 'Katar'ın teröre destek verdiğine şahit olmadım. Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulan vakıfları terörist ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bizler bugüne kadar hep kararlı yürüdük ama planlı yürüdük. Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz ve bizler bu planlamalarımızı başarılı bir şekilde yapacak belli bir sürede çalışan bir parti değil, tam aksine sürekli çalışan, devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbul'umuzu 16 Nisan'da olduğu gibi değil, biz onun çok çok fevkinde bir netice ile buluşturmamız lazım. Çünkü bize 50'nin altında oranlar yakışmaz. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlarla Türkiye'nin kaderini değiştirecek ilimizdir, buna inanıyorum."

"2019'a kadar olan yol haritamızı hep beraber çıkaracağız. Şu anda yapacağımız çalışmalarla inşallah 2017'nin sonuna kadar ana kademeler, yani il teşkilatlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın, bunun yanında Türkiye geneline hitap ediyorum şu anda, belde teşkilatlarımızın ki, 5 binin üzerinde, onların de seçimlerini yapmak suretiyle bir hücre yenilenmesini sağlamamız lazım. Çünkü bir metal eskimesi var, bunu atmamız lazım. Bunu başardığımız andan itibaren de yoğun bir çalışmayla 2019'a farklı girmemiz lazım. 'Nasıl olsa olur.' Biz öyle bakmayacağız. Biz büyük düşüneceğiz ve hedefe de öyle yürüyeceğiz."

"Bu çalışmalarda rehavet bize yakışmaz. Bizi şu anda taklit edenler mesafe alıyor, onun için taklit edilen olmak güzel de ama taklit edilen için asla. Onun için çok çalışacağız. Zira önümüzde çok zorlu bir süreç var. 2019 seçimleri ülkemizin geleceği ve kazanımlarımızın korunması açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bu kritik dönemi en iyi hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz."

"Katar'ın teröre destek verdiğine şahit olmadım. Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulan vakıfları terörist ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."

Körfez'deki dostlarımıza sesleniyorum, Amerika'nın Katar'daki üssü niye sizi rahatsız etmiyor? Biz mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.

Tillerson'un ambargonun hafifletilmesi yönünde açıklaması var, ben diyorum ki tamamen kaldırılmalı.

Müslümanın müslümanı kırmasından bıktık.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adriana Lima hamile meslektaşının karnını öptü
3 metrelik yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Arda Turan, umreye gitti
Heykeltıraşlar 15 Temmuz şehitleri anısına mermerleri yonttu
Rusya'dan 'Suriye'de iç savaş bitmiştir' açıklaması
'Türkler çılgın olduğu için iyi anlaşacağımızı düşünüyorum'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
Türkiye'den Kuzey Irak'a referandum tepkisi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adriana Lima hamile meslektaşının karnını öptü
Adriana Lima hamile meslektaşının karnını öptü
3 metrelik yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
3 metrelik yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Arda Turan, umreye gitti
Arda Turan, umreye gitti
Heykeltıraşlar 15 Temmuz şehitleri anısına mermerleri yonttu
Heykeltıraşlar 15 Temmuz şehitleri anısına mermerleri yonttu
Rusya'dan 'Suriye'de iç savaş bitmiştir' açıklaması
Rusya'dan 'Suriye'de iç savaş bitmiştir' açıklaması
'Türkler çılgın olduğu için iyi anlaşacağımızı düşünüyorum'
'Türkler çılgın olduğu için iyi anlaşacağımızı düşünüyorum'
Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı
Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı
'Fetullah Gülen 'Her şeyi reddedin' talimatı verdi'
'Fetullah Gülen 'Her şeyi reddedin' talimatı verdi'
'Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız'
'Biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız'
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü
Trump: Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor
Trump: Katar terörizme üst düzeyde destek veriyor
Erdoğan: Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız
Erdoğan: Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English