Erdoğan, Katar Savunma Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

