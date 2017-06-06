Erdoğan: Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor, yaptırımları kesinlikle doğru bulmuyorum

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl FETÖ mensubu bir terörist tarafından suikaste uğrayan Rus büyükelçi Karlov'u yad ediyorum. Karlov, bu sofraların müdavimiydi. Karlov'u görevini en iyi şekilde icra eden, tecrübeli bir diplomat, iyi bir insan ve ülkemizin gerçek bir dostu olarak daima hatırlayacağız.

​​Afganistan ve İngiltere başta olmak üzere kalleş terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum.

Teröristin kimliğine, mağdurların milliyetine bakmadan tüm terör eylemlerini lanetliyoruz.

'TERÖR ÖRGÜTÜ KESİNLİKLE DEMOKRATİK GÜÇ OLAMAZ'

DEAŞ terörünü bertaraf etmek için başka bir terör örgütü devreye alınıyor. Bunun adı kanı kanla temizlemeye çalışmak.

Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz.

ABD'YE: 'BEN SENİN DOSTUNUM' DEMEK İŞİ ÇÖZMÜYOR

"Ben senin dostunum" demek işi çözmüyor. Onun için biz lafla peynir gemisini yürütmüyoruz. Bize icraat lazım.

Bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa, biz de gereğini yaparız.

Terör örgütlerini 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır.

'KATAR'A KARŞI YAPTIRIMLARI KESİNLİKLE DOĞRU BULMUYORUM'

Katar'a karşı yaptırımları kesinlikle doğru bulmuyorum. Katar'ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşılıyoruz. Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz.