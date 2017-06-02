Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor

Geçen salı günü, AK Parti Genel Başkanı olarak bin 44 gün sonra AK Parti Grubunda milletvekillerine hitap eden Erdoğan'ın, Meclise geldiği zaman kullanacağı makam odası belli oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı olarak yaklaşık 3 yıl öncesine kadar kullandığı, AK Parti Grubundaki makam odasında çalışacak.

Başbakan ve AK Parti Grubu Başkanı Binali Yıldırım da Mecliste bulunduğu süre boyunca aynı makam odasını kullanacak.

Makam odasının bulunduğu bölümdeki kapının sol tarafına, "Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan"; sağ tarafına ise "Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı, Binali Yıldırım" yazılı levhalar asıldı.



