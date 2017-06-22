Erdoğan, 'Kadir Gecesi Özel' programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teravih namazını takiben, dünyaca ünlü hafızların katılımıyla Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen 'Kadir Gecesi Özel Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teravih namazını takiben, dünyaca ünlü hafızların katılımıyla Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen "Kadir Gecesi Özel Programı"na katıldı. Programda, Mısır'dan gelen Hafız Memduh İbrahim Amir, Hafız Adem Kemaneci, Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, Boşnak Hafız Senad Podojak Kur'an-ı Kerim okudu. İlahi ve kasidelerin de seslendirildiği programa çok sayıda vatandaş katıldı. (Caner Ünver/İHA)
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