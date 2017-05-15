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Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!
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Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan PYD/PKK ile ABD ilişkilerine dair Çin'de gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ziyaret öncesi terör örgütü PYD-YPG-ABD ilişkisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"TRUMP'LA NİHAİ GÖRÜŞMEYİ YAPACAĞIZ"

''Amerika ile ilişkilerde tarihi bir süreçten geçiyoruz. Sizden önce Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ön temaslar yaptı, Trump'la da görüşüldü. Nasıl bir izlenim aldınız? Size nasıl bilgiler verdiler?'' sorusuna Erdoğan, "Ön heyet Trump ile görüşmedi, belki bir fotoğraf karesidir. Onlar Trump'ın altında diyebileceğimiz kişilerle temas ettiler. Bir ön bilgilendirme yaptılar. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın ABD Adalet Bakanı ile yaptığı görüşme. Malum şahsa ait bir bilgilendirmedir. Diğerleriyle yapılanların hepsi Suriye ağırlıklı olarak oraya yönelik görüşmelerdir. PYD/YPG bunlarla ilgili olarak Amerika'nın duruşuyla bizim duruşumuzu netleştirecek yapılsın ki işimiz kolay olsun diye yapılan adımlardır. Birçok belgeler sundular. Şimdi de nihai görüşmeyi biz yapacağız. Ondan sonra da nihai kararımızı vereceğiz.

"İTTİFAKA GÖLGE DÜŞECEKSE BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMAMIZ LAZIM..."

Eğer stratejik müttefiksek ittifak içinde karar almamız lazım. İttifaka gölge düşecekse başımızın çaresine bakmamız lazım... Biz bu ittifakı Türkiye'nin aleyhine olacak yaklaşımlara boğduramayız. Bunu özellikle ifade etmem lazım." diye cevap verdi.

"BU İŞ ÇOK UZADI"

Erdoğan, ''Trump ile görüşme nokta mesafesinde olacak dediniz. Şimdiye kadarki görüşme turlarında belirleyici görüşme mi olacak dediniz?'' sorusu için "İnşallah, ona dayanarak söyledim. Bu iş çok uzadı. Artık daha fazla uzatmaya tahammülümüz yok. Niye yok, bakın 3 milyon insan Türkiye'de. Eğitimden sağlığına herşeyi A'den Z'ye bize ait. Biz ne zamana kadar bunu yapacağız. Aynı şey bir zamanlar Ürdün'de Filistinliler için oldu. Ürdün belli desteği aldı. Lübnan aynı durumda. Bugün belki yarına kadar bunu kaldırıyoruz. 25 milyar doları bulduk. Ama yarın ne olcak. Bazı çareler bulmamız lazım.

Nitekim şu anda vatandaşlığa alma konusunu gündeme getiriyoruz. Ana muhalefetin başındaki ülkenin kendi vatandaşları aç diyor. Eğer işe gelme noktasında vasıflara haizse sen onu işe alırsın kaçak mı çalıştırırsın adam doktor adam mimar. Açalım önünü adam çalışsın. Kaçak olarak çalıştıramazsınız. Vatandaşlık verdikten sonra çalışma imkanı vrersiniz. Kendi vatandaşın olup da kaçak çalışan var. Biz kayıt altına alalım istiyoruz Bu şekilde kamplarda çok insan var.

Bir ara Kanada Başbakanı “Vasıflı insanlar varsa ben 25 bin kadar alırım” dedi. Bunun için biz de bu tür insanları Türkiye olarak alırız. Bunun için kalkıp icazet alacak değiliz. Bizim için insani, İslami ve vicdani görevimizdir." ifadelerini kullandı.

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