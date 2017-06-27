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'Erdoğan İslam Aleminin sancaktarıdır'
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'Erdoğan İslam Aleminin sancaktarıdır'

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam aleminin sancaktarlığını yaptığını kaydetti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam aleminin sancaktarlığını yaptığını kaydetti.
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Düdan köyünde katıldığı cami açılışı töreninde konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman emperyalist bir duygu ile hareket etmediğini dile getirdi. Bölgede yıkılmayan tek kalenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Aydın, İslam aleminin sancaktarlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığının altını çizdi.
TBMM Başkanvekili Aydın, "Ne Selçuklu, ne Osmanlı, ne de Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman emperyal bir duygu ile hareket etmedi. Hiçbir zaman sömürge mantığı ile yaklaşmadı. Dillerine dinlerine karışmadı. Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu. Sadece ve sadece barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Şu anda bu bölgede yıkılmayan tek kale Türkiye Cumhuriyeti'dir. İslam aleminin sancaktarlığını yapan Recep Tayyip Erdoğan ve onun ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. İşte bunun içindir ki o yıkılmaz kaleyi dışarıdan yıkamayanlar içerden fitne sokmaya çalışıyorlar ama hamdolsun nasıl ki 15 Temmuz'da bu millet bütün bu oyunları bozduysa, darbecilere hainlere karşı büyük bir darbe yaptıysa, bundan sonrada bütün bu hainlere karşı vereceğimiz cevap birliğimiz ve kardeşliğimizdir" dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ İSTEMEYENLER VAR"
Aydın, "İslam dünyasının içerisine batı fitne sokuyor. Katar'ın komşularının Katar'la olan ilişkilerini görüyorsunuz. Kim buna vesile oluyor, kim neden yapıyor? Bunu çok iyi sorgulamamız lazım. Türkiye son 15 yıl içerisinde 'dünyanın en iyi 10 ekonomisi olacağım' dedikçe, yardım alan bir ülkeden, yardım eden bir ülke konumuna geçtikçe, dışarıdan gündemi belirleyen eski Türkiye'den, dünyanın gündemini belirleyen bir ülke konumuna geldikçe birileri rahatsız oluyor. Birileri oyunlar koruyor, birileri senaryolar yazıyor sahneye koyuyor. Zaman zaman aktörler değişebilir, zaman zaman roller değişebilir ama oyun aynı oyun. Bizim büyümemizi, güçlenmemizi istemeyenler var. Bizim kardeşliğimizi istemeyenler var, biz kendi sorunlarımızı çözdükçe, terör örgütleri ile etkili bir şekilde mücadele ettikçe, bu milletin birliğini huzurunu sağladıkça birileri terör örgütlerini besler konuma geliyor ve bu ülkeye karşı taşeron olarak kollanıyorlar. Biz Ortadoğu'da barış, huzur, kardeşlik dedikçe, Katar'a, askeri üst, Katar'ın talebi doğrultusunda kurdukça birileri kalkıp buna cevap yetiştirmeye çalışıyor. Amerika'nın dünyanın her yerinde büyük üstü var, kim niye ses çıkarmıyor? Türkiye oraya Katar'ın talebiyle sadece ve sadece oraya barış götürme için oradayız. Biz hiçbir zaman batılıların o sömürgeci tavrıyla hareket etmedik. Afrika'yı koydukları durum ortada, Afrika'nın altını üstünü sömürdüler, dillerini sömürdüler, insanlarını köleleştirdiler, dinlerini değiştirdiler. Sonra da ümüğüne kadar soyduktan sonra kendi başlarına bırakıp farklı etnik yapılar, farklı dini yapılara bölerek bu sefer aralarına fitne soktular" şeklinde konuştu.
(Ahmet Erkut / İHA)

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