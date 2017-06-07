Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar krizini görüşmesi beklenen Zarif, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

'HALKIMIZIN TERÖRE KARŞI DURUŞU DAHA DA GÜÇLENECEK'

Ankara'ya gelişinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Zarif, Tahran'ı sarsan IŞİD saldırıları hakkında konuşmuştu.

"Bu saldırı halkımızın teröre karşı duruşunu daha da güçlendirecektir" diyen Zarif, güvenlik güçleri ve İran halkıyla bu tür saldırılara karşı her zaman karşı koyacaklarını söylemişti. Zarif, yolculuk nedeniyle Tahran'daki terör saldırılarının ayrıntılarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, "Bölgede bizim için endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bu olaylarla ilgili Türkiye ile yakın görüş alışverişinde bulunmamıza ihtiyaç var"diye konuşmuştu.