Erdoğan'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, modernizasyon çalışmaları, teknolojiye uyumu, harekat kabiliyetiyle takdir toplayan ve donanımlı personeliyle güvenliğimizin sağlanmasında fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, hizmetleriyle bizleri her zaman gururlandırmaktadır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, modernizasyon çalışmaları, teknolojiye uyumu, harekat kabiliyetiyle takdir toplayan ve donanımlı personeliyle güvenliğimizin sağlanmasında fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, hizmetleriyle bizleri her zaman gururlandırmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay'a mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında, "Denizlerimizde güvenlik ve emniyetin sağlanması, ulusal çıkarlarımızın, çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunması görevlerini başarıyla yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, modernizasyon çalışmaları, teknolojiye uyumu, harekat kabiliyetiyle takdir toplayan ve donanımlı personeliyle güvenliğimizin sağlanmasında fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, hizmetleriyle bizleri her zaman gururlandırmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği vazife ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmeye, denizlerimizde ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemiz olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünde, görevlerini başarıyla sürdüren tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

(Enise Vural/İHA)