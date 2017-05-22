Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'ne Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Rusya Başbakanı Medvedev ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Mabeyn Köşkü'nde yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi.

CNN Türk Muhabiri Zeynep Karamustafa'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından 16.15'te başlaması planlanan ve 17.15 ile 18.15'te devam edecek 3 liderle yapılacak ikili görüşmelerin iptal edildiği öğrenildi. Erdoğan'ın zirveden ayrılarak Kısıklı'daki evine döndüğü bildirildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda verilen yemeğin ardından, Tursunbekov ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KEİ'Yİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ETKİN BİR ARAÇ HALİNE GETİRMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi kapsamında Erdoğan, ülke temsilcilerini karşıladı. Daha sonra aile fotoğrafı çekildi. Konuklar ve Erdoğan, toplantının yapılacağı salona geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün bize, 'Bu örgütün en büyük başarısı nedir?' diye sorsalar, 'Dünyanın en zor coğrafyalarından birinde bölge ülkelerini aynı masa çevresinde ve ortak paydalar etrafında bir araya getirebilme becerisidir' derim. Bölge ülkeleri arasında elbette birtakım siyasi, hatta askeri sorunlar olabilir. Biz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü bu sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek, o denli verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Daha da ileri gidip örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kısır siyasi tartışmalara girmeden, farklılıklarımız değil, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.