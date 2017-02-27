Erdoğan'ın konuğu Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti Beylerbeyi Sarayında kabul ediyor. Kabulde Milli Savunma Bakanı Fikri Işı da yer alıyor. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

(Mustafa Esen / İHA)