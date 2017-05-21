Erdoğan'ın genel başkan olacağı AK Parti Kongresi toplandı

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi için Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kongrenin yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'nun çevresindeki tüm yollar trafiğe kapatıldı. Salonun içinde ve dışında sıkı güvenlik önlemleri alındı. İzleyiciler 6-7 ayrı noktada aranarak salona alındı.

Kongre salonunda Başkanlık Divanı kürsüsünün üzerindeki ekrana kongrenin ana teması ‘Yeni Atılım Dönemi. Demokrasi, Değişim, Reform' yazısına yer verildi.

​Kürsünün iki tarafına Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın resimleri ile Türk ve AK Parti bayrakları asıldı.

​Tribünlerdeki büyük pankartlar ise 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek' ve 'Yürüyeceksin…. Gençler Yürüyecek Arkandan' şeklinde oldu.

​Ayrıca salonun duvarında 'Millet, Bayrak, Vatan, Devlet', 'Sağlam İrade, Güçlü Türkiye', 'Millete Efendilik İçin Değil, Millete Hizmet İçin Varız', 'Değişimin Lideri Milletin Partisi', 'Hep Birlikte Yeni Hedeflere', 'Kutlu Dava Güçlü Türkiye' pankartları dikkat çekti.

​Sabahın erken saatlerinde partililer kongre salonundaki yerlerini alırken sık sık 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı. Salona giremeyen partililerin kongreyi izlemesi için de salon dışına dev ekranlar kuruldu.