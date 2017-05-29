Erdoğan'ın A Takımı belli oldu

AK Parti'nin yeni sözcüsü Mahir Ünal yeni MYK'yı açıkladı. Ünal'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Cevdet Yılmaz, Fatih Şahin, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Abdülhamit Gül oldu.

AK Parti'nin yeni sözcüsü Mahir Ünal yeni MYK'yı açıkladı. Ünal'ın yaptığı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Cevdet Yılmaz, Fatih Şahin, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Abdülhamit Gül oldu.

