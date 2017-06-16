Erdoğan, İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaat halindeki İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaat halindeki İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulunuyor.

Fatih'te bulunan İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına saat 14:30 sıralarında gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona gelinen inşaatla ilgili bilgi aldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşaattaki incelemeleri devam ediyor.

(Ufuk Kıvık - Volkan (Ufuk Kıvık - Volkan Kayalar/İHA)