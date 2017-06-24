Erdoğan ile vatandaşlar arasında samimi diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'dan geçişi esnasında konvoyunu durduran vatandaşlar, Erdoğan'ı iftara davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'dan geçişi esnasında konvoyunu durduran vatandaşlar, Erdoğan'ı iftara davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'dan geçişi esnasında konvoyu vatandaşlar tarafından durduruldu. Burada araba içerisinden vatandaşlar ile sohbet eden Erdoğan'ı bir vatandaş iftara davet etti. Erdoğan'ın, esnaf olan vatandaşa iftarda ne yemek olduğunu sorması üzerine vatandaş, "Biz sadece köfte yapıyoruz" dedi.

Erdoğan ise, "Sarma yok, lahana çorbası yok" diyerek karşılık verdi. Erdoğan, yanına getirilen ve oyuncak bebek hediye edilen bir çocuğu da sevdi. Yaşanan anlar sosyal medyadan da paylaşıldı.

