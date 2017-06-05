Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar krizi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar krizi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Katar krizini ele alan iki liderin tarafların uzlaşmacı bir tavır sergilemeleri gerektiği üzerinde durduğu öğrenildi. Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada, Basra Körfezi bölgesinde barış ve istikrarı korumanın önemi vurgulandı. Görüşmede terörle mücadelede ortak tavrın önemi de vurgulandı.

Ayrıca iki lider, Suriye krizi ve Türk Akımı Projesi'ni de ele aldı. Suriye'deki krizin çözülmesi için ortak çabaların önemi ifade edildi.

