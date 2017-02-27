Erdoğan ikisini birden çağırdı! İstanbul'da kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve Bakan Işık'ı çağırdı. Sürpriz zirvenin, bugün saat 17:00'den sonra Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleşmesi bekleniyor.

Erdoğan burada, ilk olarak Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sayın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özbekistan heyetinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulüne refakat için Beylerbeyi sarayında bulunacaktır.

Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın da, saat 19:00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bugün Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürmüştü.