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'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
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'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'

FETÖ operasyonunda tutuklanan KALİDA yöneticisi Mahir Keçe hakkında hazırlanan iddianamede yer alan gizli tanığın ifadeleri şok etti. Gizli tanık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010 yılında zehirleneceğini duyduğunu iddia etti.

FETÖ operasyonunda tutuklanan Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği yöneticisi Mahir Keçe hakkında hazırlanan iddianamede yer alan gizli tanık ifadesi şok etti.

NAR SUYU İÇİRİLEREK...

Gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe, bir toplantıda, o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği ortaya çıktı.

İDDİANAMEDE ŞOK İFADELER

Cumhuriyet savcısı Necati Kazak'ın hazırladığı FETÖ iddianamesinde şok ifadeler olduğu ortaya çıktı. FETÖ ile bağlantılı olan TUSKON'a bağlı Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği'nde yönetici olan ve örgüt üyeliği suçundan 28 Ağustos'ta tutuklanan Mahir Keçe ile 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede bir gizli tanığın ifadesine yer verildi.

KCK OPERASYONLARINI BİLİYORDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe 2010'da yapılan bir toplantıda dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği öğrenildi. Gizli tanık ayrıca, Türkiye'de KCK operasyonları başlamadan önce yine bir toplantıda Mahir Keçe'nin, "Kısa süre sonra tüm yurtta KCK operasyonları başlayacak" diye konuştuğunu ve Keçe'nin söylemesinden 3 ay sonra KCK operasyonlarının başladığını söyledi. Mahir Keçe'nin Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye ait kapatılan bazı eğitim kurumlarının da ortağı olduğu öğrenildi. Keçe'nin, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra KALİDA üyelerini, iktidara karşı durmaları için örgütlediği, ayrıca FETÖ adına himmet topladığı da belirlendi.
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