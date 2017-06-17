Erdoğan'ı gören vatandaşın canlı yayın heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören bir vatandaşın bu anları cep telefonuyla canlı yayında paylaşmaya çalışması sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören bir vatandaşın bu anları cep telefonuyla canlı yayında paylaşmaya çalışması sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul temasları sırasında aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen bir vatandaş, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. İlk önce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "El öpmek olmaz" demesi üzerine şahıs elindeki cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Vatandaş, "Şu an canlı yayındayız. Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyoruz. Ey Türkiye canlı yayındayım" dedi. Tüm bu yaşananların görüntüsü ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
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