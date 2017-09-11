Erdoğan'ı canlı yakalayın ellerini bağlayıp diz çöktürün ve...

Darbe girişimi öncesinde Pensilvanya'da yapılan toplantıda Fethullah Gülen'in darbecilere verdiği talimatlara ilişkin iddialar yayınlandı.

Aydınlık gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, Gülen, Türkiye 'imamı' aracılığı ile verdiği talimatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ yakalanmasını istedi. Yakalandıktan sonra ellerinin arkadan kelepçelenmesi ve diz çöktürülerek fotoğrafının çekilmesi talimatını veren Gülen'in, Erdoğan'ın bu durumdayken kendisiyle konuşturulmasını ve bu görüntülerin de kaydedilmesi istediği ifade edildi.

SADDAM BENZETMESİ

Gülen'in Erdoğan'la ilgili talimatının CIA'nın 'itibarsızlaştırma'taktiklerini andırdığını kaydeden güvenlik kaynakları, Irak'ta ABD askerlerinin devrik lider Saddam Hüseyin'in yakalanmasını dünyaya duyurdukları fotoğraflara dikkat çekti.

Saddam'ın 'pecmurde, saç sakal birbirine karışmış yeraltında deliklerde sürünen bir fotoğrafının dünya medyasına servis edildiğini' vurgulayan güvenlik kaynakları, Gülen'in de aynı taktiği Erdoğan için uygulamayı planladığı, ancak başaramadığını söyledi.

'DÖNÜŞ PLANI CIA İLE BİRLİKTE ORGANİZE EDİLDİ'

Darbe başarılı olsaydı Gülen'in Türkiye'ye dönmeyi planladığını kaydeden güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Gülen'in dönüş planı da CIA ile birlikte organize edildi. Büyük bir törenle İstanbul'a gelmesi ve havaalanında milyonlarca kişi tarafından karşılanması düşünüldü.