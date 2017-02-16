Erdoğan'ı anlatan Reis filmi vizyona giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan “BİR KERE ÖLÜR BİR İNSAN, ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLELİM” sözüyle Kasımpaşa'da başlayan, kime inanacağını bilemez hale getirilen bir halkın, kendine inanmasını sağlayan bir kahramanın hikayesidir.

Küçük Tayyip'in çıkacağı yolculuk, sadece Kasımpaşa'nın değil, İstanbul'un, hatta tüm ülkenin kaderini değiştirecektir.

Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisi'nin, yönetmenliğini ise Hüdaverdi Yavuz'un yaptığı filmin başrollerini Reha Beyoğlu (R. Tayyip Erdoğan karakteri ), Özlem Balcı (Emine Erdoğan karakteri), Ercan Demirel (Ahmet Kaptan-Babası), Işık Yıldız (Recep Tayyip Erdoğan-çocukluğu), İsmail Hakkı (İsmail), Volkan Başaran (Sultan Başkan) ve Ayhan Eroğlu (Hasan Yeşildağ) gibi başarılı isimler paylaşıyor.

Çekimleri İstanbul, Kırklareli, Bursa, Lefkoşa ve Gazimagusa'da gerçekleştirilen film için, döneme ait Kasımpaşa dokusu Kıbrıs'ta dev bir organizasyon ile yeniden inşa edildi. Prodüksiyon malzemeleri ise 14 tırla İstanbul'dan Kıbrıs'a getirildi. Proje 1 sene ön hazırlık, dört aylık çekim ve üç aylık post produksiyon çalışmasından sonra tamamlanmıştır.

FRAGMANLARI İLE REKOR KIRAN REİS, MERAK UYANDIRIYOR…

“Reis” filminin fragmanı kısa sürede olumlu yorumları alırken sosyal medya da büyük ilgi gördü. Filmin fragmanı kısa bir süre içerisinde 130 milyon kez izlendi, 20 milyon kez paylaşıldı.

Gala Cumhurbaşkanımızın doğum gününde yapılacak

Reis filminin galası Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat'ta Maslak TİM Show Center'da yapılacak. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da merakla beklenen ‘Reis'; Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede seyirciyle buluşacak.