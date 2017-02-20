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Erdoğan'ı 100 bin kişi dinledi
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Erdoğan'ı 100 bin kişi dinledi

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış törenine 100 bin kişinin katıldığını söyledi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış törenine 100 bin kişinin katıldığını söyledi.
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır düzenledikleri basın toplantısı ilde alanı dolduran Malatyalılara teşekkür etti. Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, "Toplantımızın amacı, Cumhurbaşkanımızı karşılama esnasında Malatyalı hemşehrilerime yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm Malatyalı hemşehrilerimi mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın her gelişinde olduğu gibi yine alanlara sığmadılar ve bu defa da 100 binin üzerinde Malatyalı hemşehrimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı o soğuk havaya rağmen alanı terk etmedi. Bu vermiş oldukları katkılardan dolayı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Emeği geçen bütün teşkilat mensuplarına ve Büyükşehir Belediye başkanıma da teşekkür ediyorum" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Malatyalıların kendine yakışan bir ev sahipliğini yaptığını söyledi. Başkan Çakır, "Cumhurbaşkanımız Malatya'daki 1 milyar 100 Milyon civarındaki eserlerin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin de tanıtımı bir anlamda Malatya'dan yaptı. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya verdiği değeri de biliyoruz. Bu güne kadar Malatya'da yapılan Mitingler her zaman Türkiye'ye örnek olmuştur. Hem katılım hem heyecan ve coşku anlamında baktığımızda Sayın cumhurbaşkanımıza moral ve destek verdik. Malatya olarak bize yakışan ev sahipliği yaptık. Şimdiye kadar yapılan mitinglerin en büyüğüydü. Alana sığmadılar. Buradan Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri bizim için son derece önemlidir. Hem çalışmalar, hem de yapılmasını istediğimiz taleplerimizi, ilettik. Büyükşehir Belediyemizde de güzel bir karşılama gerçekleştirdik ve Malatya ile ilgili bilgiler sunduk. Hem belediye anlamında hem de il genelindeki katılım ve düzenleme anlamında başarılı olduk. Bize destek veren bütün kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"16 NİSAN'DA YAPILACAK EVET VE KAYIR TABLOSUNU BARİZ BİR ŞEKİLDE GÖSTERMEKTEDİR"
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise konuşmasında Malatya'da yapılan mitinglerin Türkiye'ye her zaman referans olduğunu belirtti. Şahin, "Başta Sayın Valimiz olmak üzere, görev yapan Emniyet, jandarma, sağlık ve diğer personellere de teşekkür ediyorum. Önemli bir gündü. Kimsenin burnu kanamadan en iyi bir şekilde sonlanması da Malatya için iftihar duyacağımız bir konu oldu. Malatya'da yapılan mitinglerimiz her zaman Türkiye'ye referans olmuştur. Malatya Mitinginden fazla mıydı az mıydı diye. Organizasyon mükemmeldi. Sayı ise Emniyet ve valiliğimizin verdiği rakam 100 binin üzerinde idi. Bunun temelinde insanlarımızın 15 yıldır gönüllerine hitap eden Dünya Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın insanların gönlüne kurmuş olduğu o taht ile mümkün olmaktadır. İnsanlarımız o soğuğa rağmen saatlerce gelerek beklediler. Bu güne kadar yapılan Ak Parti dışındaki mitinglerde vaki olmamıştır. Tabloya baktığımız zaman 16 Nisan'da yapılacak evet ve kayır tablosunu bariz bir şekilde göstermektedir. Bu referandumu da yüzde 70 Üzerinde bir destekle alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
(Yakup Arkın / İHA)

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