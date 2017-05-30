Erdoğan HSYK üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevleri sona eren HSYK üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevleri sona eren HSYK üyelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini konuk etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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