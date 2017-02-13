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Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında!
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Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında!

Erdoğan '16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacak. 'Hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almak' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahreyn'e ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Erdoğan, şu anda halkın henüz Cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama konumuna geldiğine ihtimal vermediğini aktararak, bunu halka mâl etmeleri, anlatmaları gerektiğini ifade etti.

Şu anda bir taraftan kendisinin, Başbakan Binali Yıldırım'la ilgili bakan ve milletvekillerinin, danışmanlarının, televizyonlarda ve meydanlarda bunu anlatmaya başladıklarını vurgulayan Erdoğan, aynı zamanda konuyla ilgili yazılı birçok broşürün de halka ulaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Erdoğan, bu konuda halkın hassasiyetine inandığını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama şunu da Mersin ve Aksaray'da gördüm, şu anda daha araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu da bir defa kapmış. Kaptığı şey nedir? 'Tabii ki evet.' diyor. Bu noktaya gelmiş vaziyette. Çünkü sıkıntıları halkımız da hakikaten neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını gayet iyi biliyor. Çünkü bir tarafta bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışan bir terör örgütü var. Bölücü terör örgütünün beraber hareket edenleri var. Şimdi bölücü terör örgütü ne diyor? 'Hayır' diyor. Bizim değerler silsilemiz içerisinde şunu unutmayın, kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Dolayısıyla şu anda Kandil'de olanlarla beraber hareket edenler, onların uzantılarıyla beraber hareket edenler ne diyor? Hepsi birden 'Hayır' diyor. Öyleyse benim milletim, o Kandil'dekilerle beraber, benim 248 şehidimi, o şehadete gönderenlerle beraber, 2 bin 193 gâzimi gâzi yapan ve devletimin, ordumun o uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, toplarıyla, modern silahlarıyla bir tarafta öldürenler, yaralayanlar var, onlarla beraber hareket etmeyecektir. Onlara da 16 Nisan'da ben inanıyorum ki 'Evet' demek suretiyle gereken cevabı verecektir. Çünkü 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. 'Hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa, sola çekmesin."
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