14.11.2017 12:57 Erdoğan görüşmelere başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te Başbakan Şeyh Cabir El Mübarek El Hamad El Sabah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te Başbakan Şeyh Cabir El Mübarek El Hamad El Sabah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar resmi ziyaretlerinin ikinci durağı olan Kuveyt'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuveyt Uluslararası Havalimanında, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkiler karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyan Sarayı Devlet Konukevi'nde Kuveyt'te Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir El Mübarek El Hamad El Sabah'ı kabul etti.

Erdoğan, ardından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah ile heyetlerarası ve başbaşa görüşmeler yapacak. Sonrasında anlaşma imza törenine katılması beklenen Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El-Sabah'ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor.



