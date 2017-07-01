Erdoğan: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım Partilerinin genel merkezindeki il başkanları toplantısına katıldı.

Erdoğan, burada konuşma yaptı. Gündemine Adalet Yürüyüşü'nü alan Erdoğan; 'Akılsız başın cezasını ayaklar çeker' misali yollara düşen zat bizim için 'Seçimden sonra yurtdışına gidecek' tezviratı yapıyordu. AK Parti, yerel seçimleri de Cumhurbaşkanlığı seçimini de genel seçimi de kazandı. Bununla da kalmadı halkoylamasını da kazandı. Bölücü örgütü çukurlara gömdük. Darbe girişimini atlattık. " dedi.

Erdoğan partisindeki yorgunluğa dikkat çekerek "genel olarak teşkilatlarımızda bir değişim olacak" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP'nin onurlu duruşuna baktığımız zaman CHP ve aynı çizgideki çevrelerin konumunu daha iyi görüyoruz.

Güya adalet diyen ama adaleti sağlamakla görevli mahkemelere saldıran bir zihniyetin derdi adalet olamaz, hukuk olamaz. Bir defa bile gönül diliyle şehitleri andıklarını duymadıklarımız, teröristler ve onlara yardım edenler için adeta dünyayı ayağa kaldırıyor.

Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur.

Darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun.

Bazı teşkilatlarımızda metal yorgunluğu gördüğümüz bir gerçek. Başarılı arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edecek ama genel olarak teşkilatlarımızda bir değişim olacak.

Değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize düşen bu çağrıya kulak vermektir. "