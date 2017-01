Erdoğan: Gerçek kararı milletimiz verecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun 'Ne yaptınız ki?' diyenlere, dün akşam sabah namazına doğru Parlamento güzel bir cevap verdi ama gerçek cevabı inşallah, beşer planında egemenlik milletindir, şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.



Erdoğan, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda Pendik'e yapılan yatırımların toplu açılış törenindeki konuşmasında, toplam yatırım bedeli 926 milyon lirayı bulan 43 kalemde 217 ayrı projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Eserlerin arasında Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Hattı'nın bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız etap, Kadıköy'ü Kartal'a bağlayacak 21 kilometrelik metro hattının 4,5 kilometrelik bölümünü oluşturuyor. Metronun Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan ve inşası süren bölümü, 2018'de, Tuzla'ya kadar olan ve ihale sürecinde bulunan bölümü de inşallah 2019'da tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanımızın 5 milyar liralık yatırımla inşa edilen ikinci pistinin devreye girmesiyle yolcu kapasitesi 45 milyona çıkıyor. Planlanan yeni bir pist daha var. O da devreye girdiğinde kapasite büyük gövdeli uçakların da inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak." diye konuştu.



Erdoğan, Teknopark İstanbul'un Türkiye'nin yüz akı bir proje olarak son derece başarılı hizmetler verdiğine işaret ederek, sağlık alanında faaliyet gösterecek yeni bir teknokentin Pendik'e kazandırıldığını, bu durumun metronun Pendik ve havalimanı hattını çok daha önemli hale getirdiğini vurguladı. Erdoğan, şu bilgileri verdi:



"Bugün açılışını yaptığımız 400 trilyon liralık yatırımla 3,5 yılda tamamlanan bu hatla birlikte İstanbul'daki toplam raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış oluyor. İstanbul genelinde halen yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Yani çok yakında mevcut hat uzunluğunu 2 katından fazla artırıyoruz. Halen ihale süreci devam eden raylı sistem projelerinin uzunluğu 118 kilometre, proje aşamasında olanların uzunluğu ise 42 kilometredir. Etüt aşamasındaki projelerle de 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz."



Birilerinin hala "Ne yaptınız ki?" dediğini aktaran Erdoğan, "Hamdolsun 'Ne yaptınız ki?' diyenlere, dün akşam sabah namazına doğru Parlamento güzel bir cevap verdi ama gerçek cevabı inşallah, beşer planında egemenlik milletindir, şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun. El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu tüm yatırımlar bittiğinde İstanbul'un ulaşımının büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleştirileceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Raylı sistemle boğaz geçişi konusunda Marmaray'ın ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da devreye almak suretiyle 2 alternatifli bir imkanı oluşturmuş oluyoruz. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk, sevda, gönül işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verebileceğiz hiçbir şey yoktur. Ne diyor merhum Yahya Kemal? 'Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul/Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer/Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul/Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.' Biz de tüm hayatımız boyunca, şairimiz gibi 'Ey aziz şehir, ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince kurul.' dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstat Necip Fazıl ne diyor? 'İlle de İstanbul' diyor. Biz de böyle diyerek, bu şehre ve bu şehrin insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz."



- "BUNLAR İSTANBUL'U BİLE TANIMAZLAR"



Açılışı yapılan eserler arasında Milli Eğitim Bakanlığının Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Ahmet Aslanhan İmam Hatip Lisesi, Lüfti Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhan Gazi Kız Meslek Lisesi, Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ile çeşitli ortaokullar; Pendik'te inşa edilen Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksinin, enerjide çeşitli yüksek gerilim hatlarıyla ilgili yatırımlar ile hükümet konağının bulunduğunu aktaran Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yatırımları olarak metro hattının yanı sıra 379 sosyal konutun, parkların, caddelerin, spor alanlarının, köprülerin, kurban kesim alanının, içme suyu ve yağmur suyu kanal yatırımlarının, dere ıslah çalışmalarının da açılışlarının yapıldığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro hattıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açılışı yapılan yatırımlarının tutarının 580 milyon lirayı bulduğunu kaydederek, şöyle seslendi:



"Çoğunuz bilmeyebilirsiniz ama size bir şey hatırlatacağım. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar iyi hatırlar. 1994'ten önce bu ilçemiz plansız yapılanmanın istilasındaydı, çamurdan çıkılmayan, su sıkıntısının had safhada olduğu bir yerdi. Önce ilçemizde 3 dönem belediye başkanlığı yapan, şu anda İstanbul milletvekilimiz Erol Kaya Bey'in ardından 2 dönemdir de bu görevi yürüten Kenan Şahin Bey'in gayretiyle bugün Pendik İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri haline geldi. Tavşantepe'de su, mu yoktu. Var mıydı suyunuz? Nereden nereye geldik. İşte birilerine bunu söylemek lazım. Bunlar, Pendik'i, Kartal'ı, Tuzla'yı, Maltepe'yi tanımazlar, dolayısıyla İstanbul'u tanımazlar.



Biz, aşık olduğumuz bu İstanbul'a, ilçelerine elimizden gelen hizmeti verdik, vermeye devam edeceğiz. Ne dedik? 'Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' Kentsel dönüşüm projeleriyle Pendik, plansız yapılanmadan arınma safhasına gelmiştir. İnşaat malzemeleri üreten fabrikaların yerine kurulacak kent parkı ve sahilde oluşturulacak sahil meydanı, Pendikliler için yeni nefes alanlarını oluşturacaktır. Bugün yaptığımız yatırımlar, Pendik'in daha da gelişmesine çok önemli katkı sağlayacaktır. İlçe genelinde yapılan 69 yeni parkı, bunun yanında 31 futbol antrenman sahasını, çeşitli okulları, öğrenci yurtlarını, kültür merkezlerini, geri dönüşüm merkezini, alt geçitleri, köprüleri, yol genişletme çalışmalarını bugün burada resmen hizmete açıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz gibi Pendik Belediyemiz de ilçemizin gecekondu sorunun çözümü çerçevesinde sosyal konut projelerini hayata geçirdi. Harmandere'de 182, Velibaba'da 126 dairelik sosyal konutların açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Böylece toplamda 926 milyon lira yatırım bedeli olan 43 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha şehrimize, ilçemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."



"ATTIĞIMIZ HER ADIMLA İSTİKBALİMİZİ AYDINLATACAĞIZ"



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Teşkilatına yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Şunu iyi bilsinler ki kardeşlerim bizler bu yola her şeyimizi koyduk." dedi.



Erdoğan, "Onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak biz ise inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiyeyiz." diye konuştu.