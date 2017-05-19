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Erdoğan: Gençlerimizden ümitliyim, devrimleri siz yapacaksınız!
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Erdoğan: Gençlerimizden ümitliyim, devrimleri siz yapacaksınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs programında gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri ağırladı.

ÜLKEYİ ÇOLUK ÇOCUĞA MI BIRAKACAKSINIZ DEDİLER

Gençlere seslenen Erdoğan, "Seçilme yaşını 18'e indirdik. Birileri ülkeyi çoluk çocuğa mı bırakacaksınız dediler." dedi.

ARTIK DEVRİMLERİ GENÇLER YAPACAK

Siyasetçilere düşenin gençlere ufak vermek olduğu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin tarihi o çoluk çocuk dediklerinizin bir çağı kapatıp, bir çağı açmasıyla doludur dedik. Biz siyasetçilere düşen gençliğine ufuk vermektir. Siz gençliğinize ufuk verirseniz, o gençlik çok daha büyük davaların sahibi olur. Bundan sonrası size aittir. Ona göre. Artık reformları, devrimleri siz yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu milli günümüz vesilesiyle istikbalimiz olan siz gençlerimizle biraraya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

SİZLERE BAKTIĞIMDA KENDİ GENÇLİĞİM AKLIMA GELİYOR

Gençlerimizin enerjisi, dinamizmi ve geleceğe umutla bakan o gözleri bana daima mutluluk vermiş, motivasyon kaynağı olmuştur. Sizlere baktığımda özellikle kendi gençliğimiz aklıma geliyor. Bu yaşlarda iken tüm benliğimizi kaplayan, heyecanımızla hayata nasıl baktığımızı, dünyayı nasıl avucumuzun içinde hissettiğimizi hatırlıyorum.

GENÇLERİMİZDEN UMUTLUYUM

İdeallerimiz olmasaydı herhalde bugünlere gelemezdik. Gençlik döneminde yapılan hiçbir şey boşa gitmez. Olumlu ya da olumsuz. Bunun meyvelerini mutlaka ileride toplarsınız. Bazı çevrelerin yeni nesille ilgili karamsar düşünceler taşıdıklarını görüyorum. Ben ise tam tersine gençlerimizden, yeni nesillerden ümitliyim."

TARİH KİTAPLARINDA MÜFREDATIMIZI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ

Bir ülkeyi ve milleti yenmenin en kestirme yolu tarihiyle olan ilişiğini kesmekten geçer. Bunu bize yaptılar mı, bağlarımızı kopardılar mı, kopardılar. Bize öyle bir tarih okuttular ki, bizim okuduğumuz kitaplarda biz hep mağlubiyetlerle, ilkelliklerle, garip garip şeylerle adeta geçmişi olan bir tarih okuduk. Bizim tarihimiz böyle değil. Anlı şanlı tarihimizi bize okutmadılar. Ama şimdi özellikle bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Müfredatımızı ona göre düzenleyeceğiz, anlı şanlı tarihimiz kitaplarımıza bu şekilde geçeceğiz."

BİRİLERİ SAMSUN'DAN ÇIKIP İZMİR'E DÖKMEKTEN BAHSEDİYORDU, NE OLDU?

Gazi Mustafa Kemal 38 yaşında genç bir yaşta mücadeleyi başlattık. Mustafa Kemal Samsun'dan çıkıyordu. Birileri de Samsun'dan çıkıp İzmir'e dökmekten bahsediyor. Ne oldu? Millet dersini verdi. Adamı Samsun'a bile sokmazlar. İstiklal mücadelesi için Samsun'a çıkmak başka bir şey ama bugünkü işgale yeltenenlere karşı o istiklal mücadelesini sürdürmek için oradan çıkmak başka bir şey."

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