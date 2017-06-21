Erdoğan: Gençleri uyuşturucu terörüne feda edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya organlarında sıkça yer alan bonzai ve uyuşturucu dramlarıyla ilgili "Kendinden geçmiş şekilde bulunan gençler bize ciddi sorumluluk yüklüyor. Her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında da olsa bizim bu sorunu kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcileri ile biraraya geldiği iftarda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." dedi.

Erdoğan, "Bizim nazarımızda silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır, ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu, yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor." dedi.

''GENÇLERİ FEDA EDEMEYİZ''

Son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, kendimizin de bizzat şahit olduğu, kendinden geçmiş şekilde bulunan gençler bize ciddi sorumluluk yüklüyor. Her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında da olsa bizim bu sorunu kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aile, sivil toplum, medya olarak meseleye eğilmemizden geçiyor. Bu tür sorunların çözüme kavuşturulmasında bir aile gibi çözüme kavuşturmalıyız. Onlar bizim gençlerimiz.

Bu ülkenin gençlerini ne Kandil'e ne Pensilvanya'ya ne de uyuşturucu terörüne feda edemeyiz.

"FETÖ DAVALARINI TAKİP ETMENİZİ RİCA EDİYORUM"

FETÖ mahkemelerinin yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, "Adli tatil sonrasında yargı görevini sürdürecek. STK'lar olarak mahkemelerde davaları takip etmenizi sizlerden rica ediyorum" dedi.