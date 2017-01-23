Erdoğan: Gelin birleşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İşte biz artık diyoruz ki, gelin birleşelim ve dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesi arasında herkes BM Daimi üyeleri dönerli bir şekilde arasında yer alsın' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte biz artık diyoruz ki, gelin birleşelim ve dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesi arasında herkes BM Daimi üyeleri dönerli bir şekilde arasında yer alsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katıldı. "THY'nin seferlerinin ülkemizin güzelliklerinin buralarda bilinmesine yardımcı olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, Türkiye'nin çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmaya ve küresel yapılarda daha fazla temsil edilmesini sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini dile getirmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz. Dolayısıyla dünyada daimi üyelerin içinde Türkiye de olacak Tanzanya da olacak."



"ORTA DOĞU HALA KAN GÖLÜ HALİNDE"

"Orta Doğu hala kan gölü halinde" diyen Erdoğan, "Afrika'da aynı şekilde sıkıntılar devam ediyor. Yıllarca şu Afrika sömürülmedi mi? Bu Afrika'nın altını, elması, bakırları, bunlar sömürülüp alınıp götürülmedi mi? Köle ticareti buralarda yapılmadı mı? Bütün bu olaylar karşısında dünya, batı sessiz kalmadı mı? Kalkıp da buralara el attılar mı? Ne oluyor dediler mi? İşte biz artık diyoruz ki, gelin birleşelim ve dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesi arasında herkes BM Daimi üyeleri dönerli bir şekilde arasında yer alsın. Hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. Geçici üyeler, daimi üyeler bu ayrım kalksın. Bunu yaptığımızda dünyanın kaderi çok daha farklı şekilde değişecektir. Afrika'nın Afrikalı kardeşlerimizin sorununa çözümler bulunması için gayretlerimiz sürecektir. Afrika'nın sesi olmakla kalmıyoruz, Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümün dışarıdan değil bu topraklardan çıkacağına inanıyoruz. Uluslararası toplumun da bölgesel kuruluşları bu yönde desteklemesi gerekiyor. Türkiye, diplomatik desteğin yanında Afrika'ya yapılan teknik ve insani yardımlarda da en ön sıralarda yer alıyor. Paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte birinci sırada ABD, ikinci sırada İngiltere üçüncü sırada Türkiye var. Milli gelire oranla birinci sırada Türkiye ikinci sırada ABD var" açıklamasını yaptı.



"BİZİM ECDADIMIZIN AFRİKA'DAKİ BİN YILLIK TARİHİNDE ASLA SÖMÜRGECİLİK LEKESİ YOKTUR"

Erdoğan, Türkiye'nin insani kalkınma yardımlarını yürüten TİKA Darüsselam ofisini geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiğini kaydederek, "Bundan sonra TİKA aracılığıyla Tanzanya'nın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri daha aktif olarak hayata geçireceğiz. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte 3 kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil, gönül bağlarına dayanıyor. Geçmişte olduğu gibi bugünde bizler imar etmenin, ihya etmenin ve paylaşmanın peşindeyiz. Bakınız bugün Afrika'nın 54 ülkesinden 4 bin 500 öğrenci ülkemizin farklı üniversitelerinde eğitim-öğretim görüyor. Bu öğrencilerimizin tüm masrafları Türkiye bursları ile ülkemiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca doğrudan yüksek öğretim kurumumuzun, diyanet vakfımızın verdiği burslar var. Aynı şekilde AFAD ve TİKA gibi resmi kurumlarımız Kızılay başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz kıtanın farklı bölgelerinde kalkınma yardımı ve insani yardım faaliyetlerini de sürdürüyor. Her zaman söylediğimiz gibi Afrika ile ilişkilerimize win win (kazan kazan) felsefesiyle yaklaşıyoruz. Afrika'nın gelişmesini ve kalkınmasını arzu ediyor ve bunun içinde imkanlarımızı seferber ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"FETÖ YALNIZCA TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, FAALİYET GÖSTERDİĞİ TÜM ÜLKELER İÇİN BİR TEHDİTTİR"

Darbe girişimine değinen Erdoğan: "Türkiye 15 Temmuz da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantıları olduğunu biliyoruz. Tanzanya'daki yapılanmalarına ilişkin gereken önlemleri dostum Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte ele aldık. Benim sizden bir ricam olacak. Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan Büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi hiçbir kuruluşa özellikle de iş adamları derneklerine itibar etmeyin çünkü bizim yasalarımız bunları tanımıyor. Bunu bilmenizi isterim. Dünyanın şu anda en büyük belası terördür. Dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız ve bunların yumuşak terör, sert terör sakın ha. Bu oyuna gelmeyiniz. 248 vatandaşımızı bunlar F16'larla vurdular. Helikopterlerle vurdular, tanklarla vurdular, toplarla vurdular, modern silahlarla vurdular. 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği bunu yaptılar. Bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik Tanzanya bundan süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır" ifadelerini kullandı.

