Erdoğan gazileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

GAZİLER SEVİNÇLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hastane Yöneticisi Prof.Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya karşıladı. Ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.

SAĞLIK DURUMU BİLGİSİ ALDI

Erdoğan, ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Aslan'la sohbet eden Erdoğan, Aslan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.