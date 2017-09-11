11.09.2017 16:37 Erdoğan Gana Büyükelçisi Mancell-Egala'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu taktim ettikten sonra mahiyetindeki elçilik çalışanlarını tanıttı. Büyükelçi Salma Frances Mancell-Egala'nın tören için giydiği geleneksel kıyafeti dikkat çekti. Tören hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.



