Erdoğan G20 zirvesinde liderlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde liderlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde liderlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde, liderlerle kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi. Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jacob Zuma, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sohbet etti.

