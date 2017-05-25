Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Brüksel'de bulunan iki lider, Wiltcher's Steinberger Otel'de görüştü.

