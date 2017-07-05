Erdoğan Fidan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

