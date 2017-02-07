07.02.2017 17:41 Erdoğan, Etiyopyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi resmi tören ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi Külliye girişinde karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başlayan törende konuk Cumhurbaşkanı Teshome, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamladı. Erdoğan ve Teshome, törene katılan heyetleri birbirlerine tanıttıktan sonra objektiflere poz verdi.

Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanacak, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, günün sonunda Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile resmi akşam yemeği yiyecek.

(Derya Yetim / İHA)

