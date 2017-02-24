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Erdoğan, eski bakan ve vekillerle bir araya geldi
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Erdoğan, eski bakan ve vekillerle bir araya geldi

Erdoğan, AK Partili eski bakan ve vekillere, dün akşam Beştepe'de, yemek verdi. Burada 'Hep birlikte referandum için çalışalım' mesajı verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılmadığı yemekte, Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu. Milletvekilleri seçim bölgelerine göre alfabetik olarak sıralanmış masalara oturtulurken, Erdoğan ve Yıldırım'ın masasında, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Köksal Toptan da yer aldı. Masada Erdoğan'ın solunda Arınç, sağında Başbakan Yıldırım oturdu.

"HEP BİRLİKTE SAHADA OLALIM"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu yemeğe, Sadullah Ergin, Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış'ın da bulunduğu çok sayıda eski bakan da katıldı. Yıldırım yaptığı kısa konuşmada, eski vekillerden referandum kampanyasına destek istedi ve “hep birlikte sahada olalım” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJLARI

Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ise yaklaşık yarım saatlik konuşmasında referandum için destek isterken, “yol arkadaşlarına” özetle şu mesajları verdi:

"BU KRİTİK SÜREÇTE HERKESİN DESTEĞİ GEREKİR"

“Eskiden beri savunduğumuz bir reform için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yürütmenin yetkileri doğrudan sorumluluk yüklenen Cumhurbaşkanında toplanıyor, çift başlılık sona eriyor. Biz sahaya indik. 7 ile gittim. Sahada bazı tespitlerimiz var. Vatandaş muhalefetin de yönlendirmesiyle ‘Neden şimdi?' diyor. Biz bunu daha önce yapmak istedik, ancak anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirme olanağını şimdi sağlayabildik. Baştan beri bunun değişmesini zaten savunuyorduk. Bir kritik süreçten geçiyoruz. Bu süreçte herkesin desteği gerekir. Biz daha önce de engelleri aştık. Bu noktaya engelleri, sıkıntıları aşa aşa geldik. Çok zaman heba edildi, millete bedel ödetildi bu konuda. Biz de çok sıkıntı çektik. Dolayısıyla süreç bizi buraya getirdi.

Daha önce yürütme ile Cumhurbaşkanı arasında sıkıntılar yaşandı. Benim de atamalar konusunda daha önceki cumhurbaşkanıyla sıkıntılarım oldu. Biz bunu sorun haline getirmedik büyütmedik. Son zamanda sıkıntı yoksa bu aynı dünya görüşüne sahip olanların Cumhurbaşkanı, Başbakan olmasından.

"VATANDAŞTA BİLGİ EKSİKLİĞİ VAR"

Anayasa değişikliği konusunda bilgi eksikliği var vatandaşta. Bu eksiklikleri gidermek durumundayız. Onun için ziyaretlerimizi yapıyoruz. Süreç içersinde bilgi eksikliğini ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Tabi ki eski sistemin devamını isteyenler olacak, oluyor. Biz CHP ve HDP tabanından bu anayasa değişikliğine ‘evet' denilmesi için destek istiyoruz. Bunu da istemeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE SIÇRAMA GERÇEKLEŞTİRECEK"

Türkiye Cumhuriyeti bu şekilde bir sıçrama gerçekleştirecektir. Tabi ki yüksek oranla başarıı olalım istiyoruz. Yönetim sistemini değiştiriyoruz yaptığımız budur. Değişim de bugün başlamamıştır, çok uzun süredir değişim için çabalar olmuştur.

"AHENK ORTAYA ÇIKACAK"

2007'de başladığımız süreç bu anayasa değişikliğiyle gerçekleşecektir. Davul da tokmak da aynı kişinin elinde olacak, ahenk ortaya çıkacak. ‘Erdoğan'dan sonra ne olacak?' diyorlar.

Erdoğanlar bitmez bu ülkede. İnanıyorum ki, yeni Erdoğanlar yetişecektir. Çünkü Cumhurbaşkanı yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilecek. Vatandaş bu konuda yanlışlık yapmaz.

"15 TEMMUZ'DA DİRENENLERE DEĞİL DE NEYE GÜVENEĞİM?"

Ben milletime güveniyorum. 15 Temmuz'da direnenlere güvenmeyip de neye güveneceğim? Hedeflerimize bu anayasa değişikliğiyle daha hızlı ulaşacağız.‘Cumhurbaşkanı, Meclisi feshetme yetkisine sahip oluyor' diyorlar. Evet bu var anayasa değişikliğinde. Ama bu durumda Cumhurbaşkanı kendisini de feshediyor o zaman. Öyle kolay değil bu. Çünkü kendisi de seçime gidiyor sonuçta. Size de çok görev düşüyor bu süreçte. Biz size güveniyoruz şimdiye kadar destek verdiniz, şimdi de vereceksiniz. Size bugüne kadarki destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum.”

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER KONUŞULDU

Devlet Günü çerçevesinde dün Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ayrı ayrı görüştü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beştepe'de Yıldırım, Fidan ve Akar'ı ayrı ayrı kabul etti. Görüşmelerde; Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab'taki son durum ele alındı. PKK ile Suriye'deki uzantısı PYD'ye karşı verilen mücadele üzerinde de duruldu.

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