Erdoğan El Bab'dan sonraki hedefi açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamada Suıriye'de yer alan Türk Ordusu'nın yeni hedefini de belirtti.

"HEDEF MÜNBİÇ"

-İran Cumhurbaşkanı ile görüştünüz El Bab'ta Türkiye'nin başarılı operasyonlar katettiği ortada. Bölgedeki durumla ilgili bir resim çizebilir misiniz? Rakka konusunda ABD ile hangi durumdayız?

"Öncelikle biliyorsunuz Cerablus, Rai ve Dabık'tan sonra geldiğimiz nokta El Bab. “Bizler temizlik harekatı yapıyoruz” dersek yeridir. Daha devam ediyor. El Bab'dan sonraki sürecimiz Münbiç istikametinde olacak. Fakat ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle eğer müşterek adımlar atabilirsek Rakka sürecini beraber yürütmenin gayreti içindeyiz. Bu arada Rusya Federasyonu'ndan da “DEAŞ'a karşı mücadeleyi beraber sürdürebiliriz” biçiminde talepler gelmesi halinde, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz söz konusu olabilir. Mart ayında Rusya ziyaretimiz olacak. Bütün bu konuları orada etraflıca ele alma fırsatımız olacak. Şu anda El Bab'taki çalışmalarımı ÖSO ile birlikte yürütmekteyiz. Şu an gelinen nokta bu."

"MÜNBİÇ'İ BOŞALTMALARI LAZIM"

-ABD'nin Münbiç ile tavrı nedir? SDG'ye ağır silahlar verdiğine dair iddialar var. Muhtemelen bu silahlar bize dönecektir.

"Yeni yönetimin Münbiç ve Rakka ile ilgili netleşmiş bir kararı var diyemem. Fakat Genelkturmay Başkanları biliyorsunuz Türkiye'ye geldi. Görüşmeleri oldu. Atılabilecek müşterek adımın ne olacağı noktasında. CIA Koordinatörü biliyorsunuz geldi. Onunla bazı görüşmeleri ben ve MİT müsteşarımız etraflıca yaptılar. Onunla bir aşama bu sürecin bir ön adımı diyebileceğimiz adımlar atıldı. Onlar da sanırım CIA'de değerlendirmesini yapıyorlar. Bize göre SDG bu işin içinde olmamalı. Terör örgütünün silahlı ve siyasi ayağını teşkil eden böyle bir yapıyı bizim yanımızda görmemiz asla mümkün değildir. Olamaz... Baştan beri söylediğimiz bir şey vardı. Bunların Münbiç'i boşaltmaları lazım. Zira, oranın bunlarla bir ilgisi yoktur. Münbiç Araplarındır. Hakeza Rakka tamamıyla Araplarındır. Orada 2500 civarında DEAŞ'lı olduğu bize gelen bilgiler arasında. Bütün bu mücadeleyi ÖSO, Türkiye ve koalisyon güçleri hep birlikte destek vermemiz halinde bu iş çözülür dedik. Temennimiz odur ki dayanışma içinde oluruz."