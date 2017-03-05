Erdoğan: Dünyaya rezil rüsva edeceğiz!

Almanya'nın bakanlara uyguladığı siyasi engellemelere bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

İstanbul'da düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı, Almanya'nın dünyaya rezil rüsva edileceğini söyledi.

"SİZİN DEMOKRASİDEN UZAKTAN YAKINDAN ALAKANIZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Hollanda da aynı şeyi yaptı, belki diğerleri de gelecek. Fikre, düşünceye saygı bileceksiniz.

"DÜNYAYA REZİL RÜSVA EDECEĞİZ"

Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız."