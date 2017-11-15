15.11.2017 16:52 Erdoğan, Diriliş Ertuğrul oyuncularıyla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Diriliş Ertuğrul oyuncuları ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Diriliş Ertuğrul oyuncuları ile sohbet etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Sani, ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları kapsamında Doha'da Diriliş Ertuğrul oyuncuları ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türk Birliğini ziyaret etti.



