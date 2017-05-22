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Erdoğan: Dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik
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Erdoğan: Dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul Boğazı'nın altında ve üstünde dünya çapında öneme sahip dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın altında ve üstünde dünya çapında öneme sahip dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik" dedi.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev ve örgüte üye ülkelerin devlet başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Karadeniz şehri olan Rize kökenli olan bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş, hayatının önemli bir bölümü yine Karadeniz şehri olan İstanbul'da geçmiş bir dostunuz, hemşehriniz olarak sizlerle birlikteyim. Bu çatı altındaki ortaklığın güçlenmesi üye devletler olarak bizlerin gayretine tabidir. Toplantılara aktif olarak iştirak etmek, halklarımızın huzur ve refahına odaklı projelere çalışmak hepimizin görevidir. Halklarımız arasında arasında insani ilişkileri geliştirmeden diğer çabaların tek başına yeterli olamaz" dedi.
Üye devletlerin hepsinin derdinin sevincinin Karadeniz coğrafyasında birleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizci bir babanın oğlu olarak şunu söyleyebilirim ki Karadeniz'e açılan tüm şehir ve limanlar, liman aynı çarşıya açılan bir dükkan gibidir. Mevsim şartları iyi geçmişse hem Rize'deki hem Soçi'deki çay üreticileri sevinir. Esasen Karadeniz ,Tuna ile Avrupa'nın Kızılırmak, Yeşilırmak ile Anadolu'nun bereketini harmanlayan bir anadır" ifadelerini kullandı.
KEİ'nin sadece bir ortaklık değil bir komşuluk dayanışması olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Aradolu'da 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' deriz. KEİ'nin en büyük başarısı ne diye soracak olurlarsa, dünyanın en zor coğrafyalarından bir coğrafyada bölge ülkelerini aynı masa çevresinde ve ortak paydaları bir araya getirme başarısıdır derim. Birtakım siyasi ve askeri sorunlar olabilir. KEİ'yi bu sorunlardan ne kadar uzak tutabilirsek, o denli verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kısır siyasi tartışmalara girmeden farklılık değil müşterekler üzerinden yoğunlaşmalı ve çalışmalarımızı yürütmeliyiz" dedi.

"DEV ULAŞTIRMA PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRDİK"
Her üye devletin en az bir çalışma grubuna katılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnsanlara günlük hayatları hitap eden projelere ne kadar fazla eğilirsek o kadar doğru yoldayız. Karadeniz çevre otoyolu projesi buna çok güzel bir örnek. Bu projeyi on yıl önce tamamladık. İstanbul Boğazı'nın altında ve üstünde dünya çapında öneme sahip dev ulaştırma projelerini hayata geçirdik.
Örgüte üye ülkelerin de bu tür projeler yaptığı takdirde insanları birbiriyle kucaklaştıran bir ulaşım ağı kurulmuş olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hassas Karadeniz coğrafyası barış, istikrar ve refah içinde kalkınması hepimizin ortak çabası olmalıdır. Üye ülkeler arasında ticaret, potansiyelin çok altında. Vize engelini bazı ülkelerle kaldırdık. Bunu tüm üye ülkeler yayarak insanları birbirine olabildiğince yakınlaştırmak istiyoruz" dedi.
(Ufuk Kıvık / İHA)

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