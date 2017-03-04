Erdoğan: Deniz Yücel, PKK'lı bir Alman ajanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde gün yaptığı konuşmada Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi'nin engellenen konuşmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Alman siyasetçilerin kriz haline getirdiği tutuklanan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel ile ilgili de konuşan Erdoğan, Yücel için "PKK adına faaliyetlerde bulunan Alman ajanı" dedi.

İşte o ifadeler:

"Bunlar, dikkat edin, yok bilmem Die Welt'in buradaki bir temsilcisi içeri alınmış, bundan dolayı değil, bir ay bu kişi, PKK'nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak, bu kişi Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır, bir ay ve 'bunu bize teslim edin, yargılansın' dediğimizde de vermemişlerdir. Bunu bana Şansölye Merkel söylediğinde ben kendisine şunu söyledim. 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz 'yargı bağımsızdır, tarafsızdır' diyorsunuz. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz, verin yargılansın.' Önce vermediler, sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı. Şu anda yüzlerce, binlerce terörist Almanya'da terör estiriyor."

ALMAN DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ: MESNETSİZ

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın sözlerine "mesnetsiz” karşılığı verdildi.