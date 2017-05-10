Erdoğan: 'DEAŞ'la mücadele başka terör örgütüyle yapılamaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin, 'DEAŞ terör örgütüyle mücadele başka bir terör örgütüyle sürdürülmemelidir. Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin, "DEAŞ terör örgütüyle mücadele başka bir terör örgütüyle sürdürülmemelidir. Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim" dedi. Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah verme kararını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de 6 yıldır 1 milyonun insanın hayatına mal olan bir savaş yaşanıyor. DEAŞ, El Kaide, YPG gibi terör örgütleri kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. Kapı komşumuzdan yaşanan insani drama tepkisiz kalmadık. Terör eylemlerine karşı uzun zaman sabır ettik. Ancak uzun zaman sonra atılması gereken adımları attık. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ortaya koymaya çalıştık. DEAŞ terör örgütüyle mücadele başka bir terör örgütüyle sürdürülmemelidir. Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim" diye konuştu.
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