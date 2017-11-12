12.11.2017 20:53 Erdoğan'dan yabancı sayısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı sayısı hakkında açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı sayısı hakkında açıklamada bulundu.

NTV Spor'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı sınırlaması hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an yasa neyi gerektiriyorsa kulüplerimiz onu yapıyor. Futbol kulüplerimiz futbolcuyu ne için hazırlar? Milli takım için hazırlar. Bir kere hazırlanabilmesi için oyun süresinin fazla olması lazım. Ne kadar fazla süre alırsa milli takıma adaylık noktasında da şansı artacaktır. Bizim en güçlü takımlarımızda istikbal vadeden futbolcularımız olmazsa, oradaki şans yüzdemiz eksilir. Biz yurt dışında oynayan futbolcuları almak suretiyle takım oluşturmaya çalışıyoruz. Dünya'da da marka futbolcular seyirci çekebilmek için transfer yapmak suretiyle ciddi rakamları harcıyorlar. Benzer bir şey bizde de var. Diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. Bu anlaşmalar yapıldığına göre bunun üzerinde spekülasyon yapmaya gerek yok. He 2019'dan sonrası için federasyon tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı. Peki yabancı futbolcu olmasın mı? Hiç olmasın mantığı yanlış bir kere. Onların da bize katacağı çok şey var. Bir de tribünlere hareket, renklilik getirecektir" dedi.



