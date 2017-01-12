12.01.2017 20:47 Erdoğan'dan TÜSİAD'ın yeni başkanına tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'e bir telgraf göndererek, tebrik etmiştir" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)

