Erdoğan'dan Türkmenistan Devlet Başkanına tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam görüştüğü Bendimuhammedov'a yeniden devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 12 Şubat 2017 tarihinde yapılan seçimlerin sonucunun açıklamasının ardından Berdimuhammedov'a bir tebrik telgrafı da göndermişti. (Derya Yetim/İHA)
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