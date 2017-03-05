Erdoğan'dan Türkiye Basketbol Federasyonuna ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonunu ziyaret etti.

Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Türkiye Basketbol Federasyonuna geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Erdoğan, federasyon binasına geçti. Erdoğan'ın ziyareti sürüyor.

(Mehmet Altunışık / İHA)