Erdoğan'dan teşekkür konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz sorunlarımızı dostlarımızla, müttefiklerimizle çözmekten memnuniyet duyarız. Ama bu imkan ortadan kalktığında elimiz kolumuz bağlı şekilde yerimizde de oturmayız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sorunlarımızı dostlarımızla, müttefiklerimizle çözmekten memnuniyet duyarız. Ama bu imkan ortadan kalktığında elimiz kolumuz bağlı şekilde yerimizde de oturmayız" dedi.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 998 günün ardından yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"998 günlük bir hasretin ardından bugün büyük kongremizde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için şükranlarımı sunuyorum. Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimleri de tamamlandı. MKYK, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olan seçilen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kongremiz yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. 16 yıllık tecrübenin ışığında yeni dönemde çok daha büyük işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi alacaktır. Bunun için kaybedecek bir anımız bile yoktur. Türkiye'yi değiştirmenin, kendimizi değiştirmekten geçtiğini bilinci içinde yeni ve büyük reformları hayata geçireceğiz. Önce 2019, ardından da 2023'e kadar yapacağımız çalışmaları takvime bağlamış durumdayız. Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız. Hükümetimizin bu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Bundan sonraki dönem icraatta da sıçrama dönemi olacaktır. Millete hizmet yolunda çekilen zahmet şereftir. Bu anlayışla tempomuzu yükselterek çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti'nin her kademedeki temsilcileri olan sizlerin her birinizi yoldaşlarım, gönüldaşlarım olarak görüyorum. Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz yok. Bunun murakabesini milletimiz bizzat kendisi yapıyor. Herhangi bir eksiklik, aksaklık gördüğünde bize mesajını veriyor. Biz de millet ile zıtlaşılmayacağının, millete tepeden bakılmayacağının bilinciyle bu mesajın gereğini her seferinde yerine getirdik. 16 Nisan'da milletimiz bize bir mesaj dana verdi, bu mesaj Türkiye'nin geleceği için teklif ettiğimiz yeni yönetim sistemini desteklediği ama 2019 için çok aha fazla çalışmamız gerektiğidir. Biz milletimizin bu mesajını da aldık. 2019 yılına kadar demokraside ve ekonomide milletimizin talebi olan reformları hayata geçirmekte kararlıyız. Büyüme rakamlarımız bir süredir ardı ardına yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmiş olsa da hedeflerimizin gerisindeydi. 2019'a kadar büyüme ve istihdam rakamlarını yukarıya çıkartacağız. Ekonominin çarklarını hızlandırmak için sanayicimizden esnafımıza kadar reel sektörün tüm kesimlerine verdiğimiz desteklerin neticelerini almaya başladık. Gerekirse yeni tedbirlerle bu süreci hızlandıracağız. Terör örgütleri ile mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz. Karşımızdakiler kim olursa olsun milletimizin izzetine halel getirecek hiçbir davranışa, eyleme, saldırıya izin vermeyiz. İstiklalimizi ve istikbalimizi canımızın üzerinde tuttuğumuzu hem 15 Temmuz'da hem de terörle mücadele faaliyetlerimizde ortaya koyduk. Terör örgütlerini bizi tehdit etmek için bir sopa olarak kullananlar girdikleri yanlış yolu kısa sürede fark edeceklerdir. Biz sorunlarımızı dostlarımızla, müttefiklerimizle çözmekten memnuniyet duyarız. Ama bu imkan ortadan kalktığında elimiz kolumuz bağlı şekilde yerimizde de oturmayız. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için ne yapılması gerekiyorsa kendi imkanlarımızla yapmaktan kaçınmadık, kaçınmayacağız. Bundan sonra partimizin çeşitli faaliyetlerinde sizlerle çok daha fazla birlikte olacağız. İl kongrelerimizi, il başkanları, belediye başkanları toplantılarımızı ve diğer tüm fırsatları değerlendirerek mesaimizi sürdüreceğiz. Bugün burada besmeleyi çektik, bismillah diyerek tekrar yola devam ediyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin. Rabbim bizi sizlere ve milletimize mahcup olmaktan korusun. Rabbim bizleri şafak vakti doğup, ezan vakti ölenlerden eylemesin. Rabbim bizi nerden geldiğini unutup, nereye gideceğini şaşıranlardan eylemesin. Mevla'm bundan sonra da bize yolumuzu şaşırtmasın. Biliyoruz ki, Allah'tan başka zafer sahibi, galip yoktur. Amenna. Türkiye kendisi ile birlikte tüm alemi İslam'ın geleceği için yürüttüğü mücadeleyi başarılı ile sonuçlandırmak zorundadır. Rabbimden bu ülkeye güç, kuvvet vermesini, yardımını esirgememesini diliyorum."

Erdoğan, konuşmasının sonunda referandumda destek veren MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'lilere teşekkür etti.

(Derya Yetim/İHA)