Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandıran haber.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı Ak Parti'nin iftarı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlikle ilgili soru sordu. Erdoğan'ın da "Söz vermeyeyim ama, Binali Beyle konuşalım değerlendirelim" değini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu sözler sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Geçen hafta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından gündeme getirilen bedelli askerlikle ilgili Başbakan Binali Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Gündemimizde yok" açıklaması yapmıştı. Bedelli askerlikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir yorum geldi. Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı geçen gün Ak Parti'nin iftarı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlikle ilgili soru sorduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.Yazıcı Erdoğan'ın kendisine "Söz vermeyeyim ama durumunun farkındayım. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım. Gerekirse gündeme alırız" dediğini yazdı. Yazıcı'nın bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Yazıcı, Erdoğan'ın SMA hastaları için de 'İşlemlere başladık" dediğini dile getirdi.