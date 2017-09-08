Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!

KAZAKİSTAN ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimleri sonrası başkan yardımcısı olacağı yönündeki iddialara da ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, Bahçeli ile ilgili iddialara 'Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar' diyerek yanıt verdi.

Ancak Erdoğan, 'Görüşmeler neticesinde her şey olabilir. Bunu kimsenin bir kenara atmasının hakkı yok' diyerek de AK Parti-MHP ittifakına yeşil ışık yaktı.

Erdoğan'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin.

Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte bu diyaloğun, dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir. Görüşmeler neticesinde her şey olabilir. Bunu kimsenin bir kenara atmasının hakkı yok."